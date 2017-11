Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Angebotslücken lassen sich nur langsam schließen



Eine Entwicklung, die James Butterfill, Head of Research beim Fondshaus ETF Securities, auch für den Kupfermarkt prognostiziert: „In den kommenden Jahren erkennen wir bei Kupfer ein Angebotsdefizit“, erklärt Butterfill. Die Rohstoff-Analysten der australischen Bank Macquarie sehen das ebenso. Spätestens 2021 klaffe eine große Lücke gegenüber der erwarteten Nachfrage. „Dann wird der Markt den großen Mangel an Investments in den vergangenen Jahren deutlich zu spüren bekommen“, sagt Alon Olsha, Metall-Analyst von Macquarie. Der Preis für eine Tonne könnte dann auf weit mehr als 7.500 Dollar nach oben schießen.

Dass die Sorgen vieler Unternehmen vor einer Knappheit bei einzelnen Metallen ernst zu nehmen sind, zeigt auch der Markt für Zink. Das Metall wird vor allem dazu genutzt, Eisen und Stahl rostfrei zu machen. Schon seit einigen Monaten ist der Zinkmarkt im Defizit und wird wohl auch bis 2020 noch in diesem Status verharren. Entsprechend viel kostet das Metall bereits. Seit Jahresbeginn schoss der Preis für eine Tonne Zink um ein Viertel in die Höhe – auf zuletzt 3.200 Dollar.

Das Problem ist: Sobald eine Knappheit bei Industriemetalle besteht, dauert es meist einige Jahre bis die Rohstoffindustrie die Angebotslücke wieder schließen kann. Denn Minen werden nicht von heute auf morgen gebaut. Zudem sind dafür teils Hunderte Millionen Dollar nötig. Rohstoffriesen wie BHP Billiton, Rio Tinto oder Vale wägen daher sehr genau ab, ob es sich wirklich für sie lohnt, in neue Kapazitäten zu investieren.

Der Blick der Konzerne bei ihren Investitionsentscheidungen richtet sich dabei vor allem auf ein Land: China. Das Wohl und Wehe des gesamten Rohstoffmarkts hängt maßgeblich von der Volksrepublik ab. „Mehr als die Hälfte der Nachfrage bei den Industriemetallen stammen aus China“, erklärt Butterfill von ETF Securities. Dass das Land auch künftig metallhungrig bleibt, davon ist der Brite überzeugt.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Infrastruktur im Osten des Landes ausgebaut wurde, komme nun unter der „Belt and Road“-Strategie der Westen dran. Dafür wollen die Chinesen die alte Seidenstraße zur Seidenautobahn ausbauen. Dafür würde eine immense Menge Metalle gebraucht. Auch künftig wird das Land also weiter für den größten Nachfrageanteil stehen.