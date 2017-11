 Kupfer, Zink, Aluminium: Mittelstand bangt um Rohstoff-Nachschub

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bergbau Lastwagen in einer Kupfermine in Chile. (Foto: Getty Images)

Frankfurt, DüsseldorfKupfer ist allgegenwärtig. Ohne das rötliche Metall gäbe es keinen Strom, keine Smartphones und keine Computer. In jedem Pkw werden im Schnitt 25 Kilogramm Kupfer verbaut. Der Rohstoff steckt in Maschinen ebenso wie in Konsumgütern und eignet sich wegen seiner guten Leitfähigkeit ideal, um elektrische Energie zu transportieren. Im Zuge der Digitalisierung wird das Metall immer begehrter.

Die Folge: Die Preise für Kupfer explodieren. Seit Jahresbeginn verteuerte sich das wichtigste Industriemetall der Welt um rund ein Fünftel. Der Preis für eine Tonne Kupfer kletterte beständig von etwa 5.500 auf zuletzt mehr als 7.000 Dollar. Auch andere Rohstoffe wie Aluminium oder Zink werden spürbar teurer. Der Grund: Die Nachfrage übersteigt schon heute mitunter das Angebot.

Deutsche Unternehmen beobachten diese Entwicklung mit Sorge. Immer mehr heimische Firmen befürchten Versorgungsprobleme und noch weiter steigende Rohstoffkosten. Das zeigt eine Studie der Kölner Einkaufsberatung Inverto gemeinsam mit dem Handelsblatt. Dabei wurden Geschäftsführer, Vorstände und Einkaufsleiter in Europa zum aktuellen Status ihres Rohstoffmanagements befragt.

Das Ergebnis: Drei Viertel der Befragten sehen aktuell und zukünftig ihre Versorgung mit Industrierohstoffen in Gefahr. Schlimmer noch: Mehr als die Hälfte der Teilnehmer erwartet Engpässe und Preisschübe aufgrund drohendender Handelsbarrieren.

„Klar ist: Wann immer der Markt eingeschränkt wird, drohen zumindest kurzfristig Verwerfungen“, sagt Roland Rechtsteiner. Der Rohstoffexperte der Unternehmensberatung Oliver Wyman glaubt, dass es bei einigen Rohstoffen in Folge von Protektionismus lokal zu Preisausschlägen „nach unten wie nach oben“ kommen kann. Erdöl, der meist gehandelte Rohstoff der Welt, sei hingegen seit einigen Jahren extrem resistent gegen politische Krisen. „Weder der arabische Frühling noch zuletzt die Katar-Krise haben zu Versorgungsengpässen oder rasant steigenden Preisen geführt“, erklärt Rechtsteiner.

Unabhängig von den Risiken durch geopolitische Konflikte geht Rechtsteiner aber davon aus, dass es gerade bei Metallen wie Kupfer oder Kobalt, die im Zuge der Digitalisierung und Elektrifizierung stark nachgefragt werden, „früher oder später zu Versorgungsengpässen kommen kann“. Bei einzelnen Rohstoffen droht bereits binnen der nächsten Monaten ein Angebotsdefizit.

Noch in diesem Jahr könnte es etwa zu einem Engpass bei Aluminium kommen. Die maßgebliche Ursache dafür ist in Fernost zu finden: Die Chinesen gehören zu den größten Aluminium-Produzenten der Welt. Ein Großteil des Rohstoffs wird mithilfe von Kohle geschmolzen. Über den Winter unterzieht sich das Land aber aus Furcht vor Umweltverschmutzungen einer Rosskur und schränkt die Aluminium-Produktion seiner Werke drastisch ein. Insgesamt könnte das weltweite Angebot um sechs Prozent sinken – und den Aluminium-Markt ins Defizit drücken.