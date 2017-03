Lampenwelt Rund 50.000 Lampen und Leuchten hat der Online-Shop heute im Angebot. (Foto: Screenshot: lampenwelt.de)

DüsseldorfNicht nur in der Start-up-Metropole Berlin, auch in der hessischen Provinz wachsen E-Commerce-Firmen heran: Lampenwelt ist nach eigenen Angaben Europas führender Leuchtenshop im Internet. Das wenig bekannte Unternehmen aus Schlitz im Vogelsbergkreis hat nun überraschend eine hohe Finanzierungsrunde mit der bekannten Londoner Wagniskapitalfirma 3i abgeschlossen. Satte 120 Millionen Euro investiert 3i in die junge Firma. Weitere 54 Millionen Euro gewährt 3i Lampenwelt als Darlehen.

Mit dem Geld will das Unternehmen seine Präsenz in Europa weiter ausbauen. 2016 machte Lampenwelt einen Umsatz von 61 Millionen Euro, 45 Prozent davon wurden im Ausland erwirtschaftet. Das Unternehmen mit 240 Beschäftigten exportiert in zwölf Länder. Künftig sollen neben Privatkunden auch verstärkt Geschäftskunden gewonnen werden.

Die Erfolgsgeschichte von Lampenwelt fing 1999 ganz klein an. Gründer und Geschäftsführer Thomas Rebmann machte gerade eine Lehre als Elektrotechniker und verkaufte nebenher auf Ebay einige handverlesene Leuchten. Der Nebenverdienst wurde immer lukrativer, so dass er 2002 einen eigenen Webshop startete. Nach einem Großauftrag gründete er mit seinem Bruder Andreas 2004 Lampenwelt.

Rund 50.000 Lampen und Leuchten hat der Online-Shop heute im Angebot: von App-gesteuerten Lichtsystemen für das smarte Haus bis zu Solarleuchten für den Garten. Darunter sind auch selbstentwickelte Eigenmarken. Ausgefeilte Logistik ist ein wichtiger Faktor für den Geschäftserfolg. Eine ähnliche Erfolgsstory hat nur Reuter Badshop vorzuweisen, ein Onlineshop für Bad- und Sanitärausstattung. Gründer und Sanitärhändler Bernd Reuter machte zuletzt mit rund 400 Mitarbeitern etwa 200 Millionen Euro Umsatz.

Die beiden Brüder haben sich auszahlen lassen, arbeiten aber weiter als Geschäftsführer. Seit Mai 2015 sind die Unternehmer Christian Becker und Walter Neumüller Eigentümer von Lampenwelt. Becker verstärkt die kaufmännische Leitung, Neumüller arbeitet ebenfalls als Geschäftsführer. Mit der Finanzierungsrunde von 3i steigt auch Jochen Wilms als Investor bei Lampenwelt ein. Er arbeitete zuvor bei Bertelsmann, Schüco und Grohe und übernimmt eine führende Rolle im Beirat.

„Lampenwelt hat großes Wachstumspotenzial“, betont Peter Wirtz, Geschäftsführer von 3i in Deutschland. Das Unternehmen passe in die Strategie, „mittelständische Unternehmen bei ihrem internationalen Wachstum zu unterstützen“, heißt es weiter bei 3i. Außerdem soll mit der Kapitalspritze in den nächsten Monaten auch eine neue Logistikhalle in Schlitz errichtet werden. Den das junge Unternehmen platzt aus allen Nähten.