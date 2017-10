Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Brexit bereitet keine schlaflosen Nächte

WM-Stadion in Wolgograd „Wir sind rund um den Globus tätig“, sagt Firmenchef Simpson. (Foto: Reuters)

Das nächste Stadiondach hat Low & Bonar bereits in Arbeit. Allerdings nicht in Deutschland: Im kommenden Sommer soll zur Fußball-Weltmeisterschaft über dem Stadion im russischen Wolgograd ein Dach der Briten liegen. „Wir sind rund um den Globus tätig“, sagt Simpson. Auch auf dem amerikanischen Markt steige die Nachfrage, besonders für Produkte wie ökologische Dächer oder Materialien für Freizeitsportgeräte wie Speedboote.

Im Nahen Osten und China ist Low & Bonar ebenfalls aktiv, dort will die Firma unter anderem mit ihren großflächigen Sonnenschutzfolien punkten. „Wir produzieren und exportieren in einer Reihe unterschiedlicher Märkte, so dass wir flexibel auf die Nachfrage reagieren können“, sagt Simpson. Deswegen bereitet ihm der bevorstehende Abschied Großbritanniens aus der Europäischen Union auch keine schlaflosen Nächte, erklärt Simpson – im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmern auf beiden Seiten des Kanals.

Denn die Zahl der Firmen, die massive Einschränkungen für ihre Geschäfte befürchten, ist aus gutem Grund hoch. Von den Waren und Dienstleistungen im Wert von 517 Milliarden Pfund, die von Großbritannien aus exportiert wurden, gingen offiziellen Angaben zufolge 230 Milliarden Pfund in Länder der EU. Nach Jahren im europäischen Binnenmarkt sind die Verflechtungen zwischen der Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals eng. Wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ausgerechnet hat, haben britische Betriebe in Deutschland 1200 Niederlassungen mit etwa 220.000 Mitarbeitern, während auf der anderen Seite des Kanals deutsche Unternehmen annähernd 400.000 Menschen beschäftigen.

Der Brexit schadet Experten zufolge deswegen beiden Seiten – den EU-Ländern wie Großbritannien. Allerdings werden die größeren Verlierer wohl auf britischer Seite stehen. Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor´s (S&P) auch vor den Folgen des Brexit gewarnt. Der Austritt sei ein „signifikantes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung Großbritanniens“, hatten die Experten von S&P geschrieben, „in erster Linie für den wichtigen britischen Finanzsektor“. Kein Wunder also, dass in Großbritannien viele Unternehmer beunruhigt sind – wenn auch nicht alle.