Mifa-Produktion in Sangerhausen Der Fahrradhersteller aus Sachsen-Anhalt hat erneut Insolvenz eingereicht. (Foto: dpa)

SangerhausenDer traditionsreiche ostdeutsche Fahrradhersteller Mifa aus Sangerhausen hat Insolvenz beantragt. Das Unternehmen Mifa-Bike GmbH aus dem Südharz reichte am Mittwoch beim Amtsgericht Halle einen entsprechenden Antrag ein. Das bestätigte ein Gerichtssprecher. Zuerst hatte die „Mitteldeutschen Zeitung“ in Halle darüber berichtet.

Die „Mitteldeutschen Fahrradwerke“ hatten im September 2014 Insolvenz anmelden müssen, weil der vorgesehene Einstieg des indischen Konzerns Hero gescheitert war. Wenige Monate später übernahm der Unternehmer Heinrich von Nathusius die Firma. Dieser soll nach Informationen der „MZ“ am Dienstag zurückgetreten sein.

Mifa blickt auf eine lange Geschichte zurück. Gegründet wurde das Werk vor dem Ersten Weltkrieg. Nach der Umstellung auf Rüstungsgüter im Zweiten Weltkrieg wurde es ein Volkseigener Betrieb (VEB), der nach der Wende an die Treuhand ging. In den 90er-Jahren folgten Privatisierung, Börsengang und der Zukauf kleinerer Hersteller – der Jahresumsatz kletterte auf mehr als 100 Millionen Euro. Hauptinvestor war zeitweise der AWD-Gründer Carsten Maschmeyer.

2014 kam es dann – obwohl die Firma teils weniger als den heutigen Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde zahlte – zur Insolvenz. Denn in den Bilanzen für mehrere Jahre waren Fehler gefunden worden, Millionenverluste taten sich auf. Das Unternehmen war plötzlich überschuldet.

Mifa hat derzeit gut 500 Mitarbeiter und produziert jährlich rund 400.000 Räder. Erst im vergangenen Juni begann das Unternehmen mit der Produktion in einem neuen, 17 Millionen Euro teuren Werk in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt.