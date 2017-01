Seit Jahren geht Sieber auf Einkaufstour: Schon 1993 übernahm er Dickie, es folgte Eichhorn, später kamen zum Beispiel Schuco sowie Big, Smoby und zuletzt Märklin dazu. Alles in allem gehören zwei Dutzend Marken zur Gruppe. Sie werden alle eigenständig geführt, lediglich in den Verwaltungsbereichen nutzen die Firmen gemeinsame Ressourcen. Mit den Jahren kamen zahlreiche Werke dazu, von der fränkischen Bobby-Car-Fabrik über die Märklin-Fertigungen in Göppingen und Ungarn bis hin zur Spielzeugauto-Produktion in Thailand.