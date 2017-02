image

Roor klagt in den USA: Hersteller von Luxus-Bongs wehrt sich gegen Fälscher

Wer in der Cannabis-Szene was auf sich hält, besitzt eine Glaspfeife der rheinland-pfälzischen Firma Roor. Nun legen sich die deutschen Glaskünstler, die Statussymbole verkaufen, wegen Plagiaten mit US-Tabakhändlern an. mehr…