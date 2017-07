Das Gefährliche an Kompromissen

Caspar Coppetti Nach Stationen bei McKinsey und als Strategiechef bei der Werbeagentur Advico Young & Rubicam widmet sich Copetti dem Aufbau von On. (Foto: Gerry Nitsch für Handelsblatt)

Und trotzdem hat er dann abgewunken?

Olivier: Am Ende wollte er die Technologie nicht, weil er strategisch mehr in die Richtung Fashion und Minimalschuhe unterwegs war. Er hat uns aber gesagt, dass er darin etwas Positives sieht.

David: Es ist ja auch bedeutend schwieriger, aus einem bestehenden Unternehmen heraus etwas Neues zu wagen, da wird die Innovation schnell von der Vergangenheit an die Wand gespielt. Manchmal muss man auf der grünen Wiese radikal neu starten.

Olivier: Wahrscheinlich hätte unsere Idee auch deshalb schon nicht mit einer großen Marke funktioniert, weil sie ihre eigene Philosophie von Dämpfen und Stützen und Führen hätte untergraben müssen... On ist ja das genaue Gegenteil davon. Und ja ein auch noch ein guter Medizin-Schuh (lacht).

Also ich sehe schon Ihre nächste Sparte “On-Health”!

Olivier: Eines Tages vielleicht, aber sicher nicht in den nächsten Jahren (lacht). Es ist toll, wenn Sie an uns glauben.

David: Nein, Sie haben schon Recht. Aber schauen Sie (geht zu einem Flipchart), wir haben hier unseren Markendiamanten aufgezeichnet, der hat drei Ecken. Sie können entweder aus der Performance-Ecke kommen, aus der Medizin-Ecke oder aus der Lifestyle-Ecke.

Verstehe. Aber jemand wie Nike macht doch auch beides, also sowohl Performance als auch Lifestyle!

David: Genau, aber unsere Erkenntnis ist, wenn du in einer dieser diesen Ecken bist (zeigt auf Lifestyle und Medizin), kommst du nie mehr hier hin zur Performance. Das ist praktisch unmöglich.

Und warum kann Nike das?

David: Weil die historisch aus der Performance kommen. Aber umgekehrt geht das nicht!

Sie kommen doch jetzt auch aus der Performance-Ecke…

Ja, und als ehemaliger Profisportler passt es mir in dieser Ecke. Auch wenn ein On toll aussieht, kann man damit jederzeit loslaufen und ein Rennen gewinnen. Wenn man hier Kompromisse macht, schafft man es vielleicht nie wieder zurück.

So wie Puma?

David: (lacht) Das haben Sie jetzt gesagt. Also, wenn ein Kunde sagt: Ich habe ein gesundheitliches Problem und das funktioniert für mich super, darf er gerne einen On-Schuh zu medizinischen Zwecken anziehen. Und wenn er meint, dass das auch noch gut zu seinem schicken Sakko passt, dann darf er einen On auch gerne als Sneaker tragen.

Olivier: Genau das ist eigentlich auch die Faszination. Für mich ist das täglich der Proof of Concept, wenn wir mit unseren Schuhen so eine Breite ansprechen.

David: Und wenn wir in der Performance-Ecke bleiben, erinnern wir uns täglich daran, was unser Markenkern ist. Vielleicht interessieren Sie aber auch noch zwei, drei Zahlen, wie sich der Markt entwickelt?