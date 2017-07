Die Welt hat nicht auf die 1.000 Marke gewartet!

Im Gespräch mit Handelsblatt-Redakteurin Carina Kontio Bevor Olivier Bernhard (2.v.l.) auf die Suche nach dem perfekten Laufgefühl ging, machte er Karriere als dreifacher Duathlon-Weltmeister und mehrfacher Ironman-Sieger. (Foto: Gerry Nitsch für Handelsblatt)

Sie haben früher mal gesagt, reine Lifestyle-Schuhe würden Sie nicht machen. Ihre Produkte seien den Anforderungen des Leistungssports verpflichtet. Trotzdem sieht man On-Schuhe immer öfter beim Schlendern in der Innenstadt als auf der Marathon-Strecke…

David: Vor 15 Jahren war Sport doch noch eine Sache, die am Wochenende stattfand. Heute ist er Teil des täglichen Lebens geworden. Dass man nun auch einen Laufschuh im Alltag trägt, macht dann ja auch Sinn, oder?

Es grämt Sie nicht, wenn Leute Ihre Performance-Produkte in der Freizeit tragen? Warum richten Sie Ihr Marketing dann nicht gezielt darauf aus, schließlich ist auch die Sneaker-Szene recht kaufkräftig...

Olivier: Nein, das grämt uns auf keinen Fall. Und tatsächlich war die Ästhetik, neben meinem Problem mit der Archillessehne, auch eine Motivation von mir. Die habe ich vor 20 Jahren einfach nicht mehr ertragen. Im Laden gab es vielleicht 30 bis 50 Schuhe, die alle aus einer schwarzen Außensohle und weißem Stoff bestanden und Marken hat man eigentlich nur aus einem halben Meter Distanz erkannt.

David: Wir haben am Anfang nur schwer erkennen können, wie viele Marken überhaupt im Regal stehen.

Fakten zur VO2max für Sportler VO2max? Dieser Wert ist ein Ausdruck, der häufig in Sportsendungen fällt bei Marathonläufen oder beim Skilanglauf. Er ist ein Maß dafür, wie viel Sauerstoff wir unseren Muskeln pro Minute zur Verfügung stellen können. Eine hohe Sauerstoffkapazität bedeutet, dass der Körper sehr gut aerob verbrennt. Das heißt, dass wir eine gute Kondition haben.

Maximale Sauerstoffkapazität Die maximale Sauerstoffkapazität wird in Milliliter Sauerstoff pro Kilo Körpergewicht und Minute angegeben. Bei einem durchschnittlichen Mann sind das ungefähr 30 bis 40 Milliliter Sauerstoff pro Kilo und bei einer Frau 25 bis 35. Ein paar Werte zum Vergleich:

Männer Durchschnittlicher Mann zwischen 20 und 30: 45 bis 50ml/kg/min.

Frauen Durchschnittliche Frau zwischen 20 und 30: 35 is 40 ml/kg/min.

Joan Benoit: Marathonläuferin Joan Benoit, Marathonläuferin, olympisches Gold 1984: 79ml/kg/min.

Gunde Svan: Skilangläufer Gunde Svan: Skilangläufer, mehrfach olympisches und WM-Gold in den 1980er-Jahren: 91 ml/kg/min.

Björn Dahle, Skilangläufer Björn Dahle, Skilangläufer, mehrfach olympisches und WM-Gold: 96ml/kg/min.

Rennpferde Wenn man sich im Tierreich umschaut, sind die Unterschiede noch viel größer. Ein Rennpferd kommt auf 180ml/kg/min.

Schlittenhund Und allen Grund zur Bescheidenheit gibt uns ein Schlittenhund. Er kommt auch 240ml/kg/min.

Quelle: Das Gesundheitsrezept Dr. med. Anders Hansen, Dr. med. Carl Johan Sundberg, "Das Gesundheitsrezept: Klüger trainieren, länger leben", erschienen beim Goldmann-Verlag. ISBN: 978-3-442-17592-5.

Und waren trotzdem der Meinung, dass da noch eine fehlt?

Olivier: Ja. Wir wollen vor allem etwas wegnehmen vom vielen Blingbling, von allem, was reine Dekoration ohne Funktion ist und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Also ganz im Sinne von Form follows Function - und am Schluss sieht es sogar noch besser aus.

Aber die Welt hat nicht auf die gefühlt 1000. Laufschuhmarke gewartet!

David: Uns haben damals auch ganz viele Experten gesagt, dass wir mit dem Schuh nie Erfolg haben werden. Das mussten wir aber aushalten können und das Ding trotzdem durchziehen.

Stimmt es, dass Sie mit Ihrem Prototypen bei einem der größten Laufschuhhersteller der Welt angeklopft und einen Korb bekommen haben?

Olivier: Das war wirklich noch ganz zu Beginn. Wir wussten ja, dass wir keine Ahnung von der Laufschuhproduktion hatten und nur passionierte Läufer sind. Also gingen wir mit unserer Idee zu den Leuten, die etwas von der Schuhproduktion verstanden haben. Wir stellten uns bei etwa vier oder fünf großen Marken vor, aber unsere Idee fand einfach keinen Anklang.

Nicht mal im Ansatz?

Olivier: Doch, es hat in Düsseldorf einen gegeben, der unseren Prototypen äußerst interessant fand und ihn sogar mit in sein Labor genommen hat, um dort die Technologie genauer zu untersuchen. Doch als er wieder heraus kam, wollte er uns die Ergebnisse nicht geben.

Warum das nicht?

Er wollte uns die Daten nicht einfach so präsentieren und übergeben, sondern meinte, wir müssten das schon selbst herausfinden. In dem Moment haben wir uns gesagt: Komm, dann lass uns einen eigenen Laufschuh bauen, denn das war für uns der Kick, dass da etwas sein muss, was er gefunden hat.