Suchmaschine startet Direktvertrieb : Trivago buhlt um Hotels

von: Katrin Terpitz Datum: 25.10.2017 17:31 Uhr

Die Düsseldorfer Hotelsuche will unabhängiger von Portalen wie Expedia und Booking werden und wirbt nun Hotels direkt als Partner an. Das ist dringend nötig, denn im dritten Quartal rutschte die Firma in die Verlustzone.