 Technologiekonzern: Überraschende Personalentscheidung an Benteler-Spitze

Benteler An der Spitze des Familienunternehmens kommt es zu Veränderungen.

DüsseldorfEinige Tage hat es gebraucht bis die Entscheidungen öffentlich wurden. Bereits am vergangenen Freitag hat der Aufsichtsrat der Benteler International AG beschlossen, dass nicht der bisherige Co-CEO und Finanzvorstand Boris Gleißner auf Mitinhaber Hubertus Benteler (70) folgt, sondern dass Ralf Göttel zum neuen Vorstandschef bestellt wird, wenn Hubertus Benteler wie geplant am 1. April in den Aufsichtsrat wechselt. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend auf seiner Webseite mit.

Der 50-jährige Göttel ist derzeit Vorstandschef der Autosparte. Sie trägt zurzeit rund drei Viertel zum Gesamtumsatz des Familienunternehmens von 7,6 Milliarden Euro bei. Göttel ist bereits seit 2010 Mitglied der Geschäftsführung, seit zwei Jahren führt er die Automobiltechnik in Paderborn.

Göttel habe strategisch die richtigen Weichen gestellt und die Division wirtschaftlich auf Erfolgskurs zurückgeführt, sagte Hubertus Benteler. „Er bringt die erforderliche Erfahrung und Führungsstärke mit, um die Gruppe in die Zukunft zu führen.“ In Unternehmerkreisen heißt es, dass Göttel sich vor allem um Zukunftsthemen wie Industrie 4.0. gewidmet hat. Er gilt als durchsetzungsstark.

Mit dem Ausscheiden von Gleißner wird auch der Posten des Finanzvorstands der in Salzburg ansässigen Holding neu besetzt. Guido Huppertz leitet seit 2012 den Bereich Corporate Finance, Controlling und Accounting. Wann er genau in den Vorstand wechselt, wird noch bekannt gegeben. Die einzige Konstante im Vorstand bildet Isabel Diaz Rohr. Sie ist seit 2016 für die Bereiche Personal, Kommunikation/Marketing und IT zuständig.

Hubertus Benteler hat offenbar aber nicht ganz so kurzfristig geplant, denn auch die frei werdenden Posten werden mit internen Managern besetzt: So folgt Laurent Favre auf Göttel als Vorstandschef des größten Geschäftsbereichs Automotive. Der gebürtige Franzose ist seit 2012 bei Benteler und dort seit 2014 Mitglied der Geschäftsführung. Zum Technikvorstand bei der Autosparte rückt Oliver Lang auf. Bislang bekleidet er die Funktion des Executive Vice President (EVP) Business Unit Engine & Exhaust Systems.