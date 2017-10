Delta Airlines Airline-Chef Bastians will mit Milliarden-Investitionen die veraltete Flotte auf Vordermann bringen. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

AtlantaVon neuen Strecken nach Deutschland will Ed Bastian, der Vorstandsvorsitzende der US-Fluggesellschaft Delta nichts wissen. „Wir wollen angesichts der Probleme von Air Berlin nicht opportunistisch handeln und aggressiv in Deutschland wachsen“ sagt Bastian und weist auf die bestehenden fünf Flüge nach Deutschland hin. Auch einem Einstieg bei Alitalia erteilt er eine klare Absage. „Nein“, so die kurz angebundene Antwort. Ebenso wenig will er dem jüngsten Trend folgen, Low-Cost-Airlines in Europa als Zubringer für die eigenen Flüge zu nutzen.

Die Konsolidierung in Europa schaut sich der Delta-Chef lieber von der Zuschauer-Terrasse an. Die Gelassenheit kann sich der Amerikaner leisten: Während in Europa viele Fluggesellschaften straucheln und der Preiskrieg der Low-Cost-Flieger die Margen sinken lässt, sieht die Welt in den USA viel rosiger aus: Nach der Konsolidierung kontrollieren hier vier Fluggesellschaften 80 Prozent des Markts und fliegen satte Gewinne ein. Geld, das die Airlines nun in die Erneuerung ihrer eher betagten Flotten stecken können.

Mehr als 70 Journalisten aus aller Welt hat Delta in seinen Hauptsitz in Atlanta geladen, um den neu eingetroffenen Airbus 350 vorzustellen. Den wollen die Amerikaner demnächst vor allem auf den Strecken nach Asien, aber ab dem Sommer auch nach Amsterdam einsetzen. „Der A350 ist ein wichtiger Schritt, um gegenüber Fluggesellschaften wie Singapur Airlines, British Airways und Quantas international wettbewerbsfähig zu sein“, erklärt Bastian.

Es ist der Auftakt einer groß angelegten Verjüngung. Ein Viertel der Flugzeuge will Delta bis 2020 auswechseln. Das entspricht 80 neuen Flugzeugen. Davon profitiert auch der europäische Hersteller Airbus: Außer dem A350 wird Delta in Zukunft wohl auch die Mittelstrecken-Flieger der C-Serie in Zukunft von Airbus beziehen, die eigentlich von Bombardier stammen.

Keine Strafzölle für C-Serie Erst am Montag hatte Airbus bekannt gegeben, die Mehrheit an der C-Serie zu übernehmen und die Flugzeuge für den US-Markt in Alabama zu produzieren. Das war ein überraschender Schachzug, der voraussichtlich die drohenden Strafzölle gegen den kanadischen Hersteller Bombardier verhindern wird. Die US-Regierung von Donald Trump hatte 300 Prozent Strafzölle auf die C-Serie verhängt. Mit dem Einstieg von Airbus und der Produktion in den USA dürfte das Thema vom Tisch sein. „Wir werden keine Strafzölle zahlen“ gibt sich Bastian optimistisch. Delta investiert dieses Jahr vier Milliarden Dollar seiner Gewinne zurück in das Unternehmen. „Alles Cash, keine Schulden“, betont der Vorstandsvorsitzende Bastian. Dieses Investitionsvolumen will er auch in den kommenden Jahren beibehalten.

Auch Investitionen in Flughäfen in Form von Private Public Partnerships (PPP) stehen bei Delta an der Tagesordnung. Über die kommenden fünf Jahre will Delta insgesamt zwölf Milliarden Dollar in Flughäfen investieren. Dazu gehört der stadtnahe New Yorker Flughafen in LaGuardia ebenso wie Los Angeles, Atlanta und Seattle. Investitionen in die Infrastruktur garantieren den Fluggesellschaften meistens auch Zugang zu den besten Terminals und Gates.

In Deutschland fliegt Delta schon heute Frankfurt, München, Düsseldorf, Stuttgart und Berlin an. Das reicht den Amerikanern, die über ihren Partner KLM-Air France in Amsterdam und Paris gut vertreten sind. Bei KLM-Air France ist Delta ebenso wie China Eastern erst vor kurzen mit zehn Prozent eingestiegen. Ein ungewöhnlicher Schritt in der Airline-Branche, die bisher eher auf Allianzen ohne Kapitalverflechtungen baut. „Wir arbeiten daran, unsere Europäischen Joint Ventures in eins zu konsolidieren.

Es wird das größte transatlantische Netzwerk in der Branche sein“, erklärte Steve Sear, Delta-Präsident für das Internationale Geschäft gegenüber dem Handelsblatt die Entscheidung. „Mit der Aktienbeteiligung binden wir uns für immer und können langfristiger denken“, fügt er hinzu.

Dass sich Delta aus der Konsolidierung in Europa heraushält, hält Branchenexperte Branchenexperte Henry Harteveldt von Atmosphere Research n für eine weise Entscheidung: „Mit Lufthansa, Eurowings und Ryanair auf dem Markt macht es keinen Sinn, in Deutschland einzusteigen“, sagt er, „In Europa buhlen immer noch zu viele Flugzeuge um zu wenige Kunden – auch in Deutschland. Aus Sicht der Airlines sollte es umgekehrt sein.“