Ferrari 812 GT : So fährt sich Ferraris Zwölfzylinder der Superlative

800 PS, 340 km/h Spitze und in weniger als 8 Sekunden auf Tempo 200: Diese Daten scheinen zu einem Supersportler zu passen. Doch der neue Ferrari 812 Superfast will mehr sein: ein GT für die große Reise etwa. Wir haben getestet, was er kann.