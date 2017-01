Analyser to go : Deshalb lohnt sich die Investition in Südzucker-Aktien

Die Commerzbank hat ihr Kursziel für Südzucker nach den jüngsten Geschäftszahlen und der angehobenen Prognose erhöht und die Einstufung "Kaufen" bekräftigt. Unter anderem sorgt die gute Rüben-Ernte für ordentlich Rückenwind.