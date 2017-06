Analyser to go : DZ Bank zeigt Zuversicht für Stahlhändler Klöckner & Co

Fallende Stahlpreise und eine alarmierende Nachricht aus den USA haben den Stahlhändler Klöckner & Co zuletzt belastet. Die DZ Bank hat die Papiere nach diesem Kursrückgang von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel leicht angehoben.