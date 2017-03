Analyser to Go : JP Morgan sagt RWE dunkle Zeiten voraus

Nach einem Milliardenverlust will der Energieriese RWE seine Dividende so gut wie streichen. Die US-Bank JP Morgan sieht auch in Zukunft wenig Spielraum und hat die RWE-Aktie jetzt von „Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel gesenkt.