Analyser to go : Kering-Ausstiegspläne bei Puma: So reagieren Analysten

Die Puma-Muttergesellschaft Kering will einen Großteil ihrer Anteile an dem Sportartikelhersteller an die eigenen Aktionäre weiterreichen. In der Folge dürfte das Interesse der Investoren zunehmen, sagt das Bankhaus Equinet und stuft die Aktie hoch.