Analyser to go : „Kräftiger Gewinnanstieg“ – Überzeugt Sartorius in der Medizintechnik?

Das Medizintechnik-Unternehmen Sartorius hat einen Lauf: Nach dem Gewinnanstieg 2017 wird ein weiteres deutliches Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Sind die Analysten ähnlich positiv eingestellt?