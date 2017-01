Analyser to go : Modekonzerne in der Krise – Aktie von Hugo Boss verliert an Wert

Erst nächstes Jahr dürfte der gebeutelte Modekonzern Hugo Boss auf den Wachstumspfad zurückkehren. Die US-Bank Citigroup rät den Anlegern zu Geduld, hat die Aktien jetzt von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft.