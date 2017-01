Analyser to go : Nach Monsanto-Übernahme: So viel sind die Bayer-Papiere wert

Der Pharma- und Chemieriese Bayer will noch größer werden: durch die Übernahme von Monsanto. Bis zum Jahresende soll alles eingetütet sein. Nun stuft JP Morgan die Bayer-Aktie hoch auf "Overweight" - Kaufen. Selbst für den Fall des Scheiterns.