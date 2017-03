Analyser to go : So will das MDax-Unternehmen Brenntag seine Gewinne erhöhen

Dem Chemikalienhändler Brenntag hat letztes Jahr das schwierige Nordamerika-Geschäft zu schaffen gemacht. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.