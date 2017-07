Börse am Abend : „Dax konnte sich mit leichten Pluszeichen aus Asien und Amerika hocharbeiten“

Momentan heißt es im Dax: plus, plus, plus – sowohl bei den Wohnungsbaufirmen als auch den Energieversorgern. Ein neues Gesicht an der Börse ist das Fintech-Unternehmen Naga Group, das einen vielversprechenden Start hinlegte.