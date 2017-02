Börse am Mittag : Aktionäre gehen auf Nummer sicher – Dax im Rückwärtsgang

Am Montag ist Feiertag in den USA, es wird nicht gehandelt. So manch einer befürchtet ein neuen Trumptweet, der sich vielleicht gegen den Handel oder gegen die Konzerne richtet. Deshalb gehen die Aktionäre an diesem Freitag kein Risiko ein.