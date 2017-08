Börse am Mittag : Ifo-Index spendet Hoffnung – Dax mit „Schwächeanfall“

Nur langsam ist der Dax in die Gänge gekommen. Erst nachdem der Ifo-Index mit einer guten Prognose ein Fundament lieferte, kam Bewegung in den Markt. Im Fokus: BVB-Aktie und die geldpolitische Elite in Jackson Hole.