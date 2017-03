Börse Frankfurt : Anleger kneifen: Erst Donnerstag lichtet sich der Nebel

Erst am Donnerstag können die Anleger auf die Mega-Ereignisse dieser Woche reagieren: die US-Leitzinsentscheidung und die Parlamentswahl in den Niederlanden. Der Dax also erneut wenig bewegt. RWE und Innogy schießen nach oben. Volkswagen im Keller.