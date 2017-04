Börse Frankfurt : Dax dürfte mit Plus in Karwoche starten - Stada im Blick

In der Karwoche sehen Experten die Chancen eines neuen Rekordes für den deutschen Leitindex eigentlich zurückhaltend. Doch am Montag dürfte der Dax zunächst mit einem Plus in den Handel gehen. Neuigkeiten gibt es für die Stada-Aktionäre.