Börsen-Ausblick : Euro könnte den Dax bremsen - Versicherer im Fokus

Die Notenbankerkonferenz in Jackson Hole hat den Euro weiter angetrieben. Außerdem rückt heute die Versicherungsbranche in den Fokus. Der Wirbelsturm "Harvey" hatte am Wochenende in Südtexas dramatische Verwüstungen angerichtet.