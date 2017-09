Börsen-Ausblick : Raketentest dürfte den Dax nicht aus der Ruhe bringen

Trotz verschärfter UN-Sanktionen hat Nordkorea in der vergangenen Nacht erneut eine Langstreckenrakete getestet. Die Börse in Tokio blieb gelassen. In Frankfurt wird der Dax kaum verändert erwartet. Im Blick: SAP wegen neuer Zahlen von Oracle.