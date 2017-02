Dax-Ausblick : Dow Jones mit Schlussrekord - Dax fester erwartet

An der Wall Street hält die Rekordjagd weiter an. Die Erwartungen an die erste Rede von US-Präsident Trump vor dem Kongress heute sind groß. Der Dax wird etwas stabiler erwartet. Im Blick vor allem Hochtief nach der Bilanz mit angehobener Dividende.