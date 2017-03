Dax-Ausblick : Trotz Brexit-Antrag – Deswegen wird der Dax im Plus erwartet

Auch nach der Überreichung des EU-Austrittsschreibens der Briten bleibt die Stimmung an der Frankfurter Börse gut. Der Dax dürfte fester starten. In New York hatte Samsung gestern sein neues Smartphone Galaxy S8 vorgestellt.