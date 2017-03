Börsen-Berichte : Dax dürfte kaum bewegt in Hexensabbat starten

Am Ende einer spannenden Woche scheint an der Börse etwas die Luft raus zu sein. Der Dax dürfte kaum verändert in den Tag starten. Für Bewegung könnte im Laufe des Tages der große Verfall an den Terminbörsen sorgen.