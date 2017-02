Markus Koch Exklusiv : T-Mobile US – Deshalb leidet Telekom unter Erfolg der amerikanischen Tochter

Für die Telekom-Tochter läuft es in den USA derzeit blendend. Das beflügelt die Fusions- und Übernahmefantasien an der Wall Street. Aber was bedeutet das für die Kunden? Markus Koch erklärt die Zusammenhänge.