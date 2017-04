Markus Koch Exklusiv : Wall Street wartet auf das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping

Sechs Quartale in Folge gab es steigende Kurse für den Dow Jones. Großer Gewinner? Apple. Was ist in der kommenden Woche zu erwarten? Mit großen Augen blickt die Börse auf das Treffen mit Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.