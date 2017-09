Rekordstände beim Dax und S&P500 : „Es gibt auf dem US-Markt kaum attraktive Aktien“

Nicht nur an der Frankfurter Börse peilt der Leitindex neue Höchststände an, sondern auch in den USA. Der S&P 500 erreichte jüngst ein neues Rekordhoch. Aber so schön wie es scheint, ist die Lage vor allem am US-Markt nicht.