Robert Halver zur Crashangst : „Der Dax kann wirklich bald unter 12.000 Punkte fallen“

Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone so positiv wie seit zehn Jahren nicht mehr. Doch der Schein trügt, denn an der Börse geht die Crashangst herum. Robert Halver mit einer Einschätzung der Marktsituation.