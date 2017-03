Tag an den Börsen : Vor Notenbanker-Treffen: Anleger träge

Diese Woche kommt hier bei uns die EZB zusammen, nächste Woche tagen die amerikanischen Notenbanker. Bis dahin lautet die Devise in Frankfurt und New York: "Abwarten und Tee trinken". An der Wall Street im Fokus: die Aktie der Foto-App Snapchat.