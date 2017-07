Gehaltsgefälle in Deutschland : Diese Dax-Vorstände sind die Spitzenverdiener

Das Gehaltsgefälle in den Dax-Konzernen ist riesig: Die Vorstände der Unternehmen verdienen im Schnitt 50 Mal so viel wie ein durchschnittlich Beschäftigter. Das sind die Top-Verdiener in Deutschland.