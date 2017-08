Kosten fürs Geldabheben : Zeit der Minizinsen nicht vorbei – steigen die Bank-Gebühren weiter?

Geld am Automaten abheben oder die Überweisung am Schalter – für viele Serviceleistungen verlangen Banken inzwischen Geld von den Kunden. Doch die Zeit der Minizinsen sei noch nicht überstanden, warnt die Bundesbank. Was Kunden jetzt wissen müssen.