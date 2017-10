Wie der Handel an der Wall Street lief : Dow feiert Jahresrekord – Walmart im Höhenflug

An der Wall Street in New York haben die Anleger vor der ersten heißen Phase der neuen Bilanzsaison in der Hoffnung auf gute Unternehmensergebnisse zugegriffen. Das beflügelte unterm Strich den Dow Jones und einige ausgesuchte Papiere.