Nach Anschlag in Barcelona : Weiteres Attentat in Cambrills geplant: So wurde die zweite Tat verhindert

Nach der Tat in Barcelona ist es Sicherheitskräften gelungen einen weiteren Terror-Akt zu verhindern. Dieses Mal sollte ein Sprengstoffgürtel eingesetzt werden. Die Beamten töteten mehrere vermeintliche Attentäter.