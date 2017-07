Schwerer Unfall : Reisebus auf A9 brennt komplett aus - Todesopfer nicht ausgeschlossen

In den frühen Morgenstunden kam es in Oberfranken zu einem verheerenden Unfall auf der A9. Ein Reisebus kollidierte mit einem LKW und ging in Flammen auf. Die Polizei kann Todesopfer noch nicht ausschließen.