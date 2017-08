Torch Tower : „Fackel-Turm“ – Dubais Wolkenkratzer brennt lichterloh

In einem der höchsten Gebäude der Welt ist ein Großbrand ausgebrochen. Der Torch Tower in Dubai stand in Flammen. Bewohner flüchteten aus dem Gebäude. Laut den Behörden ist glücklicherweise niemand verletzt worden.