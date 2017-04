Peking süß-sauer : „Gogoro“ – Diese asiatischen Scooter sollen Deutschland aufmischen

In Asien sind Elektro-Scooter der Renner, in Deutschland will sie kaum jemand fahren. Doch gleich zwei Firmen treten an, das zu ändern. Das Start-up Gogoro aus Taiwan hat in Berlin E-Roller zum Mieten auf der Straße.