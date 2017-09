CDU vor komplizierter Regierungsbildung : „Not my Mutti“ – Merkels schwierige Aufgabe nach der SPD-Absage

Die alte und neue Bundeskanzlerin Angela Merkel steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Die SPD will in die Opposition und rechnerisch ist nur noch eine Jamaika-Koalition möglich. Doch die möglichen Koalitionspartner üben sich in Zurückhaltung