Jamaika-Koalition : Anstrengend, aber positiv – Unterhändler ziehen Bilanz

Nach einer anstrengenden Woche in den Sondierungsrunden starten CDU, CSU, FDP und Grüne zuversichtlich in die Detailgespräche über die Bildung einer gemeinsamen Koalition. In der nächsten Woche solle es nun zunehmend um Entscheidungen gehen.