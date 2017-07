Merkel zu Festnahmen in der Türkei : „Die Verhaftung ist absolut ungerechtfertigt“

Für Kanzlerin Merkel ist sie „ein Grund zu allergrößter Sorge“: die Festnahme des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer Aktivisten in der Türkei. Sie will nun alle Hebel in Bewegung setzen, um ihn freizubekommen.