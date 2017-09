Nordkorea-Konflikt spitzt sich zu : Kim Jong Un hat's wieder getan – Nordkorea feuert Rakete über Japan hinweg

Nordkorea hat erneut eine Rakete getestet und damit international für Kritik und Empörung gesorgt. Das Geschoss flog über Japan hinweg. Der UN-Sicherheitsrat will noch am Freitag über die neue Lage in der Region beraten.