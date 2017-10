Paul Manafort : Hier kommt Trumps Ex-Wahlkampfmanager beim FBI an

Es wird ernst in der Affäre um eine mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf: Der Ex-Wahlkampfchef von Donald Trump muss jetzt beim FBI vorsprechen. Am Montagmorgen US-Zeit kam er zu den Ermittlern.