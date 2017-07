Automatisiertes Fahren : Zukunft ganz nah: Robo-Taxis in Deutschland für 2018 geplant

Das automatisierte Fahren soll den Straßenverkehr sicherer und das Reisen komfortabler machen. Die selbstfahrenden Autos sind mehr als nur Zukunftsmusik: In circa zehn Jahren werden wir unser führerloses Fahrzeug per App rufen, so Experten.