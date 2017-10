Gewinnsprung : Trotz hoher Quartalszahlen: Anleger strafen Ebay ab

Jung, hip und modern: So zeigt sich Ebay in seinem neuesten Werbespot. Das Unternehmen will weg von seinem verstaubten Ramsch-Image und das mit Erfolg. Die Quartalszahlen sind vielversprechend doch Anleger wollen dem Braten nicht so richtig trauen.